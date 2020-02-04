Son dakika: Elazığ'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.19'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

deprem Sivrice'nin yanı sıra yakın bölgelerden hissedildi. Depremin hasarlı olan binalarda herhangi bir yıkıma yolaçıp açmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.



