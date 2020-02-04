HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Elazığ'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika: Elazığ'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 02:17 | Son Güncelleme

Depremin vurduğu Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Elazığ'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.19'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

deprem Sivrice'nin yanı sıra yakın bölgelerden hissedildi. Depremin hasarlı olan binalarda herhangi bir yıkıma yolaçıp açmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin son fotoğrafları olay yarattı! Fenomen gelin adayı Hanife'nin son fotoğrafları olay yarattı!
Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çektiDoğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ deprem Son Depremler AFAD Sivrice

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Yataktan paylaştı olay oldu

Yataktan paylaştı olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a tepki

Öğrencilerin vücutlarındaki yanık nedeni belli oldu

Öğrencilerin vücutlarındaki yanık nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Van'da çığ felaketi: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van'da çığ felaketi: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kandilli rasathanesine göre 4,7 ve deprem erzincandan diyarbakıra hisedildi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uçak kazasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Telsiz konuşmaları ortaya çıktı: Şu an göremiyorum

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı! Uçak kazasından ilk görüntüler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı! İşte ilk görüntüler

Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Aden Körfezi tezkeresi TBMM'de kabul edildi!

Aden Körfezi tezkeresi TBMM'de kabul edildi!

İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da kar teyakkuzu! Sıcaklıklar 20 derece düşecek

İstanbul'da kar teyakkuzu! Sıcaklıklar 20 derece düşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.