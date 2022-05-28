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Son dakika: Ele geçirilen en yüksek miktar! Tarihi operasyonda yeni gelişme

28.05.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul'da ele geçirilen 1,3 ton metamfetamine ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı. Operasyonların ardından tutuklanan zanlıların sayısı 12'ye yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ele geçirilen en yüksek miktar! Tarihi operasyonda yeni gelişme

Son dakika... İstanbul'da İranlı uyuşturucu şebekesine yönelik üç operasyonda 1 ton 317 kilogram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elebaşılığını R.K'nin yaptığı İranlı şebekenin, yasa dışı yollardan yurda soktuğu kimyasal maddelerle yüklü miktarda metamfetamin üreterek piyasaya süreceğini tespit etti.

12 İRANLI ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 3 farklı tarihte Beykoz, Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece ve Güngören'de düzenlenen operasyonlarda 12 İranlı şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz'daki "uyuşturucu çoğaltım merkezi" olarak kullanıldığı belirtilen villa ile diğer adresler ve araçlarda yapılan aramalarda 1 ton 317 kilogram metamfetamin, 123 kilo 900 gram kimyasal madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 517 bin 430 lira, 19 bin 398 dolar ve 2 bin 350 avro ele geçirildi.

Şebeke elebaşı R.K. ve "doktor" olarak tabir edilen 2 uyuşturucu üreticisinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Daha önce tutuklanan 7 zanlıyla toplam tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR

Söz konusu operasyonda yakalanan metamfetaminin, Türkiye genelinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "uyuşturucuda yine büyük operasyon" başlığıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, operasyonu duyurmuş ve polis teşkilatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tebrik etmişti. (AA)

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