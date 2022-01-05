HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Eminönü'nde denetime takılan taksiciden şaşırtan sözler! "Biz ihracat yapıyoruz"

Son Dakika: Eminönü'nde denetime takılan taksiciden şaşırtan sözler! "Biz ihracat yapıyoruz"

05.01.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eminönü'nde sivil trafik ekipleri, yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime takılan sürücülerden Şerif Dereli, "Biz ihracat yapıyoruz lütfen bize iyi davranın' dedi. Denetim sırasında taksimetre açarken polise yakalanan Hakan Özergin'e ise taksimetre açmadığı için 888, kemer takmadığı için 196, plakası yönetmeliğe uygun olmadığı için de 750 lira ceza kesildi.

Son Dakika: Eminönü'nde denetime takılan taksiciden şaşırtan sözler! "Biz ihracat yapıyoruz"

Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Fatih Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan, taksimetre açmayan ve yolcu seçen sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim sırasında taksimetre açarken polise yakalanan Hakan Özergin'e taksimetre açmadığı için 888, kemer takmadığı için 196, plakası yönetmeliğe uygun olmadığı için de 750 lira ceza kesildi.

d9d3850e863f4b256f87399c2ae147cf

"İHRACAT YAPIYORUZ"

Cezanın ardından polisi ikna etmeye çalışan Özergin, "Yolcuyla pazarlık yapmadım. Emniyet kemeri takmadım diye cezayı kesiyorlar işte. Elimi aynanın oraya attım taksimetreye dokunuyorum zannediyor polis" dedi.

Denetimden geçen sürücülerden Şerif Dereli ise, "Biz ihracat yapıyoruz, lütfen bize iyi davranın. Turist taşıyoruz. Yolcularımızı memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeter ki ülkemize döviz bıraksın diye uğraşıyoruz" diye konuştu.

e006040a54f530ec00cd802ddc2e25c3

Taksimetre açmadığı ve emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan Muratcan Özyurt, "Yolcuyu yeni aldığım için taksimetreyi açarak geldim. Ayrıca şu an taksimetre sırası olduğu için daha yapılmamış taksimetremiz. Biz bunu kendi müşterilerimize söylüyoruz. Gelen zammı ilave ediyoruz. Yeni çıktığım için kemer takmayı unuttum. O konuda haklılar" ifadelerini kullandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
Hastası tarafından bıçaklanmıştı! Kararını verdiHastası tarafından bıçaklanmıştı! Kararını verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den piyasalara olumlu mesaj!

Bakan Nebati'den piyasalara olumlu mesaj!

Mektup bırakıp intihar etti: Kimse beni sevmedi...

Mektup bırakıp intihar etti: Kimse beni sevmedi...

İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Bedelli askerlik ücreti netleşti! 2,5 yılda yüzde 80 arttı

Bedelli askerlik ücreti netleşti! 2,5 yılda yüzde 80 arttı

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.