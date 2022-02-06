Son dakika: Emniyet'ten 'Derya Büyükuncu' açıklaması... Paylaşımlar sonrası harekete geçildi

Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik sosyal medya hesaplarından hakaret içerikli paylaşım yapan 8 kişiden 4'ü yakalandı. Bu kişilerden 4'ünü gözaltına alan polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu tespit etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı.

'DERYA BÜYÜKUNCU' İSİMLİ HESABIN SAHİBİ YURT DIŞINDA

Bu kapsamda, Erdoğan çiftine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ünü gözaltına alan polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.

Öte yandan gözaltına alınan 4 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi.

