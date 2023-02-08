HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: EPDK'dan deprem bölgesi ile ilgili akaryakıt açıklaması! Yüzde 100'ün üzerinde arttı

Son dakika: EPDK'dan deprem bölgesi ile ilgili akaryakıt açıklaması! Yüzde 100'ün üzerinde arttı

08.02.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... EPDK'dan yapılan açıklamada "Deprem öncesinde 10 ilimizde yaklaşık 6 milyon litre akaryakıt satılmışken depremin ardından bu rakam yüzde yüzün üzerinde artarak yaklaşık 13 milyon litreye ulaşmıştır." denildi.

Son dakika: EPDK'dan deprem bölgesi ile ilgili akaryakıt açıklaması! Yüzde 100'ün üzerinde arttı

Son dakika: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 10 ili etkileyen deprem sonrası bölgede akaryakıt sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalara devam edildiği açıklandı. Açıklamada depremin yaşandığı ilk andan itibaren akaryakıt temininde herhangi bir sorun ya da zaman kaybı yaşanmaması için gerekli adımların atıldığı ve mevzuata yönelik bütün kısıtların kaldırıldığı ifade edildi. Ayrıca, deprem öncesinde afetin yaşandığı 10 ile yaklaşık 6 milyon litre akaryakıt satılmışken, depremin ardından bu rakamın yüzde yüzün üzerinde artarak, yaklaşık 13 milyon litreye ulaştığı da bildirildi.

'HİÇBİR STOK SORUNU SÖZ KONUSU DEĞİL'

İklim koşulları ve depremin şiddetinden etkilenen bazı yolların durumu sebebiyle kimi noktalara ikmal güçlüğü yaşandığı bilgileri de yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte bölgeye gönderilen 787 tankerin yaklaşık tonajı 23,6 milyon litre olup, buna göre bölgeye teslim edilen akaryakıt miktarı 15,3 milyon litre seviyesindedir. Kalan kısmın büyük çoğunluğu da gün içinde teslim edilecektir. Bütün vatandaşlarımız müsterih olmalıdır ki hiçbir stok sorunu söz konusu değildir. Zira Mersin’deki Ataş Depolama Tesisleri, Hatay’daki Depolama Tesisleri, Tüpraş Batman ve Kırıkkale Rafinerileri, Diyarbakır Depolama Tesisleri 7/24 hizmet vermekte ve bayilerimize tam kapasite ile akaryakıt ikmali yapabilmektedir. Başta PETDER ve sahada görev yapan bayilerimiz ile birlikte Enerji Bakanlığımız ve AFAD’ın koordinasyonunda tek bir vatandaşımızın dahi akaryakıt sıkıntısı yaşamaması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Korkma, geldik" diyen ekiplere minik Sare'den ağlatan cevap! "Acele etmeyin, bir şeyim yok""Korkma, geldik" diyen ekiplere minik Sare'den ağlatan cevap! "Acele etmeyin, bir şeyim yok"
Kahreden haber! Sinir krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öptüKahreden haber! Sinir krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öptü
AK Partili vekil Yakup Taş hayatını kaybetti!AK Partili vekil Yakup Taş hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt EPDK

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti

Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti

Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'

Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'

Erdoğan deprem bölgesinde! Vatandaş ile dikkat çeken diyalog

Erdoğan deprem bölgesinde! Vatandaş ile dikkat çeken diyalog

Facianın 3. gününde enkaz altında yürek yakan görüntü!

Facianın 3. gününde enkaz altında yürek yakan görüntü!

'Uçan kaleler' böyle indi! 'Kurtuluş Savaşı' göndermesi

'Uçan kaleler' böyle indi! 'Kurtuluş Savaşı' göndermesi

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.