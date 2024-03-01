Son dakika | Erdoğan "Bu savaş değil, soykırım girişimi" deyip sert konuştu! "İkiyüzlü politikalarıyla dökülen kana ortak oluyor"

İçeride güçlü olmadan dışarıda güçlü olunamayacağını çok iyi biliyoruz. Bu hakikatleri göz önüne alarak son 21 yılda ekonomiden ticarete, savunmadan ihracata her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Diklenmeden dik durabilmek için milli onurumuzu, bekamızı koruyabilmek için her türlü adımı attık. Ekonomide ülkemizi yılda ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük.