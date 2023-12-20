Son dakika | Erdoğan'ın 'konservatuvar ve teknopark sözleri dikkat çekti! Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni"de konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında "Ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz seviyede değilse sebeplerini çok iyi düşünmek, özellikle ideolojik dayanışmanın maliyetini tartışmak mecburiyetindeyiz" mesajını veren Erdoğan'ın 'ideolojik kabileler' sözleri de dikkat çekti.

"TÜRKİYE EN ÖNEMLİ YATIRIM DÖNEMİNİ BİZİMLE YAŞADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Biz sorumluluk üstlendiğimiz her yerde kalkınmayla medeniyet mirasına sahip çıkmanın, değişimle asırlık değerleri yaşatmanın, büyütmeyle geçmişle bağları korumanın mümkün olduğunu göstermeye çalıştık. Bu mücadelede yeterince başarılı olamadığımız hususlar vardır. İlham kaynağını kendi toplumunda aramak yerine gözü hep dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Türkiye, cumhuriyeti tarihinin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirirken medeniyet ve tarih mirasına da en önemli yatırımları yaptığı bizimle yaşadı.

İçinde yüzlerce, binlerce beynin harıl harıl çalıştığı bir teknoparka hangi hissiyatla bakıyorsak yüzlerce yüreğin attığı bir konservatuvara da aynı şekilde yaklaşıyoruz. Buna rağmen ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz seviyede değilse sebeplerini çok iyi düşünmek, özellikle ideolojik dayanışmanın maliyetini tartışmak mecburiyetindeyiz. Kültür, sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, baskı ve tahakküm altında tutan 'ideolojik kabileler' gerçeğiyle bir an önce yüzleşmemiz gerekir.

Anlı şanlı onca devletin İsrail'in katliam ve hırsızlık üzerine kurulu vahşi saldırıları karşısında eli kolu bağlı durması, insanlık adına utanç vericidir. Tarih bu iğrenç tabloyu, buna göz yumanları hak ettiği şekilde yargılayacaktır. İnşallah 2024 zalimlerin hak ettikleri cezayı gördüğü, mazlumların yaralarının sarıldığı bir yıl olacaktır diye inanıyorum.

Ülkemizi her alanda olduğu gibi kültür-sanat faaliyetleri konusunda da Türkiye Yüzyılı hedeflerimize uygun bir seviyeye yükseltmekte kararlıyız. Kültür-sanat insanlarımızın ruhunu biçimlendirmediği, kalp atışını hızlandırmadığı bir kalkınma programı sadece şekilden yani cesetten ibaret kalır.

ÖDÜL SAHİPLERİNİ KABUL ETTİ

Erdoğan, tören öncesinde ödül sahipleri ve vekaleten ödül alacak kişilerle makamında bir araya geldi. Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen kabulde ödül sahipleri ile sohbet etti.

BİLİM ÖDÜLÜ PROF. DR. SÜLEYMAN ULUDAĞ'A

Bu yıl bilim ödülümüzü Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a veriyoruz. Süleyman Uludağ hocamızın, her birinin gerisinde büyük bir emek olan eserleri ile nesiller boyunca fikir ve gönül dünyamızı zenginleştirmeyi sürdüreceğine inanıyorum.

KÜLTÜR ÖDÜLÜ ALİ BİRİNCİ'YE

Kültür ödülümüzü yazdığı eserlerle tarihimize ışık tutan Prof. Dr. Ali Birinci hocamıza takdim ediyoruz. Ali hocamız, kitapları, makaleleri ve sohbetleri yanında şiirleri ile de kültür dünyamıza katkılar sunan bir isimdir.

MÜZİK ÖDÜLÜ EMEL SAYIN'A

Müzik ödülümüzün bu yılki sahibi sanatçılığı ve zarafeti ile kuşağımızın hafızalarında silinmez yer edinen Emel Sayın hanımefendidir.

RESİM ÖDÜLÜ İBRAHİM ATALAY'A

Resim ödülümüzün sahibi, İbrahim Atalay 60 yıldır verdiği katkılar, ürettiği eserler ve yetiştirdiği talebelerle ülkemizin en önemli sanatçılarından biridir. Sayın Atalay, asırlara sari milli birikimimizi modern sanatla harmanlamayı ve özgün eserlere dönüştürmeyi başarmış bir isimdir.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ

Karikatür ödülümüzü Hasan Aycın'a takdim ediyoruz. Çizgilerine, yazıları-sohbetleri ve duruşu ile adeta can veren sanatçımız, gönül coğrafyamızda yaşanan kederleri eserine yansıtmıştır.

SİNEMA ÖDÜLÜ

Sinema ödülümüzü 1950 yılından beri yapımcılıktan yönetmenliğe, arşivcilikten eğitimciliğe her alanda iz bırakan bir ustaya, Sami Şekeroğlu'na veriyoruz.

DİJİTAL SANAT ÖDÜLÜ

Dijital sanat ödülümüzü, bir medya sanatçısı ve tasarımcısı olan Refik Anadol'a takdim ediyoruz. Görsel çalışmalarını akademik müktesebatı ile destekleyerek dünya çapında eserlere imza atıyor.

MİMARİ ÖDÜLÜ

Mimari ödülümüzü, İstanbul çalışmalarını toplumla paylaşan Sinan Genim'e veriyoruz. Sayın Genim, ülkemizin en önemli tarihi, kültürel markası İstanbul'a aşkını hem yeni projelerle hem de restorasyon ile ortaya koymuş bir isimdir.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ

Edebiyat ödülümüzü, hikaye, deneme, roman ve incelemelerden oluşan onlarca eseri ile yazarımıza, Nazan Bekiroğlu'na takdim ediyoruz. Nazan hanım, öğretmenlikten akademisyenliğe uzanan yolculuğu boyunca eserleri ile günümüz yazarlarına arasında seçkin yere sahiptir.

VEFA ÖDÜLLERİ

Bu yılki vefa ödüllerimizi 5 ayrı isim adına veriyoruz. Edebiyatta Atilla İlhan ve Samiha Ayverdi, müzikte Barış Manço, tarihte İsmail Hakkı Uzunçarşılı, tiyatroda Muhsin Ertuğrul adına verdiğimiz ödüllerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.





