Son dakika | Erdoğan'dan ilk yorum geldi! Çok tartışılan 'bedelli askerlik' çıkışına böyle yanıt verdi: 'Kulağını çekmiş olmalılar'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingleri kapsamındaki il gezilerinde bugünkü durağı Sivas oldu. Erdoğan, tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Erdoğan'ın gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" ifadeleri vardı. Bu sözlere tepki gösteren Erdoğan, Özgür Özel'in genel başkanlığı için "Bu kadarını biz de beklemiyorduk" yorumunda bulundu.

"BAY KEMAL BİZİ ÇOK GÜLDÜRDÜ AMA KENDİNE HAS BİR TARZI VARDI"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi ve sosyal fay hatları üzerinden yürütülen kampanyaların maliyetlerini hepimiz biliyoruz.

Ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını yükseltmeyi bir türlü başaramadık. Hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olmadı. Maalesef bu partide öyle yapısal bir arıza var ki her gelen gideni aratıyor. Son genel başkan değişiminde bu acı gerçekle bir kez daha yüzleştik. Devrik genel başkan 'bay Kemal' ile pek anlaşamaz hatta sık sık karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de, aday olduğu seçimlerde kendine oy veremese de, Konya'yı, Çorum'u ayrı birer ülke zannetse de, Kuzey Kıbrıs'taki Maraş'ın adını hiç duymamış olsa da, siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi pek çok kez güldürmüş olsa da yine de 'bay Kemal'in kendine has bir tarzı, söylemi, siyaset yapma üslubu vardı. 13 kez bay bay bay Kemal...

"AÇIKÇASI BU KADARINI BİZ DE BEKLEMİYORDUK"

CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan tam bir hayal kırıklığı oldu. Daha önce bağırıp çağırarak oynadığı orta oyunlarını hiç takip etmediğimiz için çapı, kalibresi, bu konuda pek fikir sahibi değildik. Projeksiyonlar üstüne çevrildiğinde ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li vatandaşlarımızı değil, inanın bizi de üzdü. Açıkçası bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını muhtemelen onu oraya getirenler bile tahmin etmiyordu. Bu acemi genel başkan ağzını her açtığında bir gaf yapıyor, skandala imza atıyor, toplumun bir kesimine hakaret ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL'E BEDELLİ YANITI! "ANLAŞILAN AĞABABALARI KULAĞINI ÇEKMİŞ"

Şimdi de çıkmış 'Bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin, istemiyoruz' demiş. Anlaşılan makamını borçlu olduğu ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye başladı. Her gencimizin sahip olduğu bir hakkı kullananları böyle sakil bir şekilde hedef almak patavatsızlıktan ziyade bir zihniyet bozukluğunun işaretidir.

CHP'Lİ SEÇMENİN OYUNU İSTEDİ

Varsın CHP'nin genel başkanı askerliğini bedelli olarak yerine getirenlerden oy istemesin, çeşitli imtihanlarla toplumun başka kesimlerini dışlasın, tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantılarıyla "demlenmekten" geri durmasın! Biz bölücülük ve bozgunculuk peşinde koşanlardan asla olmayacağız. Biz millete karşı kibirlenip küstahlık yapanlardan olmayacağız. Özellikle CHP'nin mevcut durumuna bakıp karamsarlığa kapılan insanlarımızdan bu seçimlerde çok güçlü destek bekliyoruz. Muvaffık veya muhalif hiçbir vatandaşımız bu çapsızlığa, vizyonsuzluğa mahkum ve mecbur değildir. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





