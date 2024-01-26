Son dakika | Erdoğan'dan ilk yorum geldi! İsveç onayı sonrası F-16 yorumu: 'Attığımız adım çok isabetli bulundu'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın İsveç kararı sonrası ilk yorumu da burada geldi. Erdoğan ayrıca partisinin yerel seçim takvimine de değinirken Eskişehir ve İzmir toplantılarını işaret etti.

İSVEÇ’İN NATO’YA KATILMASI VE F-16 SÜRECİ

Erdoğan'ın gazetecilerin sorularına yanıtları şöyle:

Bildiğiniz gibi parlamentomuz verilen söz üzere yaptığı oylamalarla Meclisimizden geçti ve dün itibari ile de bana geldi ve ben de imzaladım akşam da Resmi Gazete’de yayımlandı. Bir gün önce de Biden o da yazılı bir adeta talimatla gerek temsilciler meclisine gerek hepsine gönderdi. Bir an önce oradan gelecek olan netice bizler için F-16’ların Türkiye’ye gönderilmesi sürecini ve tüm tamir bakım ile ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır. ABD’nin kararını bekliyoruz. Bu arada attığımız bu adımla gerek Kanada gerek İsveç tüm batı ülkeleri bu atılan adımla Türkiye’nin duruşunu göstermesi bakımından çok çok isabetli olmuştur yaklaşımında bulundular. Biz de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

İSRAİL SOYKIRIM DAVASI

Olumlu sonuçlar çıkacağını bekliyorum. Biz bugün o kararı bekliyoruz.

YEREL SEÇİM SÜRECİ

Yarın İzmir’deyim. Ertesi gün Eskişehir’e geçeceğim Aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir’i İzmir’i önemsiyoruz. Nasıl İstanbul ve Ankara’da güçlü sesler çıkardıysak burada da güçlü sesler çıkararak Cumhur İttifakı’nın nasıl 31 Mart’a hazırlandığını göstereceğiz.

31 Mart akşamı Murat Bey ile de yeniden İstanbul sürecini yaşayacağız.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





