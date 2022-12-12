Son dakika: Erdoğan'dan 6 yaşındaki çocuğa istismara çok sert tepki! "Tam bir facia, asla kabul edilemez"

Son dakika haberi: 6 yaşında evlendirilen H. K. G.'nin dramı günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kabine sonrası yaptığı konuşmada konuya geniş yer ayırdı. "Mağdur bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir" açıklamasında bulunan Erdoğan sürece dair bilgi verdi. Erdoğan öte yandan konuyla ilgili "Duyduğumuz bir rahatsızlığı ifade etmek istiyorum" diyerek "Böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın en üst düzeyde görüşünü dile getirdiği bu meseleyi hala dinimizle ilişkili hale getirmek ancak art niyet ürünü olabilir" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Erdoğan "Benzer başka olaylarda suçun şahsiliği ilkesini önümüze çıkartanların bu hususta yaptığı genellemeler bizi mecburen sorgulamaya itmektedir. Bay Kemal, Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin?" şeklinde tepki gösterdi.
Erdoğan'ın konuyla ilgili değerlendirmesinde yer verdiği ifadeler şu şekilde:
Bu konudaki tartışmalarda gördüğümüz bir riyakarlıktan duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek istiyorum. Böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın en üst düzeyde görüşünü dile getirdiği bu meseleyi hala dinimizle ilişkili hale getirmek ancak art niyet ürünü olabilir.