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  4. Son dakika: Erdoğan'dan 6 yaşındaki çocuğa istismara çok sert tepki! "Tam bir facia, asla kabul edilemez"

Son dakika: Erdoğan'dan 6 yaşındaki çocuğa istismara çok sert tepki! "Tam bir facia, asla kabul edilemez"

12.12.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada H. K. G.'nin 6 yaşında evlendirilmesine ve cinsel istismara maruz kaldığına yönelik iddiaları değerlendirdi. Söz konusu istismar iddialarını "Tam bir facia" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul etmemiz asla mümkün değildir" dedi. Erdoğan konuyla ilgili ayrıca CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi.

Son dakika: Erdoğan'dan 6 yaşındaki çocuğa istismara çok sert tepki! "Tam bir facia, asla kabul edilemez"

Son dakika haberi: 6 yaşında evlendirilen H. K. G.'nin dramı günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kabine sonrası yaptığı konuşmada konuya geniş yer ayırdı. "Mağdur bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir" açıklamasında bulunan Erdoğan sürece dair bilgi verdi. Erdoğan öte yandan konuyla ilgili "Duyduğumuz bir rahatsızlığı ifade etmek istiyorum" diyerek "Böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın en üst düzeyde görüşünü dile getirdiği bu meseleyi hala dinimizle ilişkili hale getirmek ancak art niyet ürünü olabilir" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Erdoğan "Benzer başka olaylarda suçun şahsiliği ilkesini önümüze çıkartanların bu hususta yaptığı genellemeler bizi mecburen sorgulamaya itmektedir. Bay Kemal, Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin?" şeklinde tepki gösterdi.

"KABUL ETMEMİZ ASLA MÜMKÜN DEĞİL"

Erdoğan'ın konuyla ilgili değerlendirmesinde yer verdiği ifadeler şu şekilde:

  • Arkadaşlarım gereken gayretleri şu ana kadar gösterdi. Ama bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul etmemiz asla mümkün değildir. Küçük yaşlardaki çocuğa istismar iddiaları tam bir faciadır. Mağdur bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir. Konu yargıya intikal etmiştir. Bu aşamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız mağdur için avukat temin etmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız iddiaları tüm boyut ve belgeleriyle soruşturarak iddianamesini hazırlamıştır. Davayla ilgili ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor. Konu tüm bu süreçlerin ardından kamuoyunun gündemine geldi. Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımızın, kurumlarımızın tamamı süreci titizlikle takip etmiş, gereken her türlü işlemi yerine getirmiştir.

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KILIÇDAROĞLU'NA: SÖYLEYECEKLERİM VAR, KENDİNE ÇEKİDÜZEN VER

  • Geçmişteki ihmaller ve eksikler de soruşturma kapsamında ele alınmış, gereken adımlar atılmıştır. Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi konulardaki hassasiyetimizi biz kimseye sorgulatmayız. Bay Kemal sen bunlardan anlamazsın. Söyleyeceklerim var, kendine ona göre çekidüzen ver.

"ANCAK ART NİYET ÜRÜNÜ OLABİLİR"

  • Bu konudaki tartışmalarda gördüğümüz bir riyakarlıktan duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek istiyorum. Böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın en üst düzeyde görüşünü dile getirdiği bu meseleyi hala dinimizle ilişkili hale getirmek ancak art niyet ürünü olabilir.

  • Benzer başka olaylarda suçun şahsiliği ilkesini önümüze çıkartanların bu hususta yaptığı genellemeler bizi mecburen sorgulamaya itmektedir. Bay Kemal, Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin?

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