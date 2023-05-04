Son dakika: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine gönderme! "Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini 14 Mayıs'ta hep beraber indireceğiz"

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Meydanda 120 bin kişinin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine göndermede bulundu. İşte haberin detayları...

"MEYDANDA 120 BİN KİŞİ VAR"

"Cumhur İttifakı olarak oyunları boza boza, zincirleri kıra kıra, omuz omuza zafere koşuyoruz." diyen Erdoğan şunları kaydetti:

Milli Mücadele'ye öncülük eden Samsun, Türkiye Yüzyılı'nın da sancaktarı olacaktır. Meydanların dili bunu söylüyor. Şu anda burada ne kadar insan var biliyor musunuz? Caddeler hariç 120 bin. Türkiye, iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkıyor.

"ARAMIZA FİTNE SOKMAYA ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "14 Mayıs'ta ülkemizin şahlanış dönemini yine birlikte başlatacağız." ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. İktidara gelmenin yolunu milletin iradesi yerine FETÖ'cüler ve bölücülerle işbirliğinde arayanları 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gömeceğiz."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in partisini, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı mandacı muhipler cemiyetine çevirdi. Daha kendi aralarında anlaşamıyorlar, çıkmışlar memleket meselelerini çözeceklerini söylüyorlar." dedi.

"14 MAYIS'TA BU MASKELİ BALOYA SON VERECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine göndermede bulunan Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"14 Mayıs'ta bu maskeli baloya son vereceğiz. Samsun'da vatan millet deyip Van'da Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini 14 Mayıs'ta hep beraber indireceğiz"