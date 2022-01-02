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Son dakika: Erdoğan'la Putin'den kritik görüşme

02.01.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgesel konular ve Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı.

Son dakika: Erdoğan'la Putin'den kritik görüşme

Son dakika haberine göre, Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

ORTAKLIK VURGUSU

Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu tekliflerin ele alındığı görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara değinildi.

Görüşmede iki liderin de Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini yinelediği belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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