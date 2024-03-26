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  4. Son dakika | Erdoğan "Şimdi pes etmenin zamanı değil" diyerek rest çekti! "Biz bu senaryoyu defalarca gördük"

Son dakika | Erdoğan "Şimdi pes etmenin zamanı değil" diyerek rest çekti! "Biz bu senaryoyu defalarca gördük"

26.03.2024 14:15
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mücadeleye yönelik yeni mesajlar geldi. Emekliler için yapılan düzenlemelere değinen Erdoğan, "Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor" dedi. Erdoğan'ın ayrıca "Birtakım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Tam tersine mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir" mesajı dikkat çekti.

Son dakika | Erdoğan "Şimdi pes etmenin zamanı değil" diyerek rest çekti! "Biz bu senaryoyu defalarca gördük"

Son dakika haberi: Seçime 4 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinglere devam ediyor. Erdoğan bugün ilk olarak Aksaray'dan vatandaşlara seslendi. Erdoğan yerel seçimlere yönelik mesajlar verirken ayrıca emekliler için yapılan düzenlemeler hakkında da konuştu.

"YÜKSEK ENFLASYON ORTAMINDA NE VERSEK KAYBOLUP GİDİYOR"

İşte Erdoğan'ın Aksaray mitingindeki konuşmasından satır başları:

  • Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım güçlerindeki düşüşü telafi etmek için sürekli yeni adımlar atıyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödemek yaptık. Yılbaşında maaşları yüzde 50 oranında artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Son olarak banka promosyon ödemelerini 8 bin ila 12 bin lira arasında yükselttik. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Enflasyonu kontrol altına alacak programa ve kararlılığa sahibiz.

  • Bugün alandaki katılım 35 bin. Aksaray'a da bu yakışır.

"TÜRKİYE'Yİ 2 KAT DAHA BÜYÜTECEĞİZ"

  • Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Biz bu senaryoyu defalarca gördük.

  • Ülkemizi bugüne kadar 3 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüteceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Daha yapmamız gereken çok iş, tamamlamamız gereken çok proje, başarmamız gereken çok mücadele var.

"KEYİFLERİ İSTİYOR DİYE ŞİMDİ PES EDEMEYİZ"

  • Karşılaştığımız badireleri birer birer atlatarak bugünlere gelebildik. Birtakım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Tam tersine mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Devletimizi, ordumuzu, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz.

  • İnşallah 31 Mart'ta 18. defa milletimizden destek alacağız. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2024
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