Son dakika | Erdoğan "Şimdi pes etmenin zamanı değil" diyerek rest çekti! "Biz bu senaryoyu defalarca gördük"

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım güçlerindeki düşüşü telafi etmek için sürekli yeni adımlar atıyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödemek yaptık. Yılbaşında maaşları yüzde 50 oranında artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Son olarak banka promosyon ödemelerini 8 bin ila 12 bin lira arasında yükselttik. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Enflasyonu kontrol altına alacak programa ve kararlılığa sahibiz.