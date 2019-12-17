Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

KREMLİN'DEN OCAK AYINDAKİ GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA



Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ocak ayında yapacağı görüşmeye ilişkin "Putin ve Erdoğan ocak ayında yapacakları görüşmede Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planlarını görüşecek. Rusya, Libya'daki kriz ile ilgili çözüm odaklı her türlü eforu desteklemektedir." ifadelerini kullanmıştı.

