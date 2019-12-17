HABER

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

KREMLİN'DEN OCAK AYINDAKİ GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ocak ayında yapacağı görüşmeye ilişkin "Putin ve Erdoğan ocak ayında yapacakları görüşmede Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planlarını görüşecek. Rusya, Libya'daki kriz ile ilgili çözüm odaklı her türlü eforu desteklemektedir." ifadelerini kullanmıştı.

PARTNER Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden... Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden...
Tel Abyad’da mayın temizleme çalışmaları sürüyorTel Abyad’da mayın temizleme çalışmaları sürüyor
Diyarbakır’da Beş Ayda 838 Kadın Şiddet Başvurusu YaptıDiyarbakır’da Beş Ayda 838 Kadın Şiddet Başvurusu Yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan putin

En Çok Okunan Haberler

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili yeni gelişme!

Çok tartışılmıştı! Balıkçılarla ilgili yeni gelişme

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 20 yaralı

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 20 yaralı

1 milyon lira ödülle aranan turuncu listedeki terörist öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Servet Demir öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.