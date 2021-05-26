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Son Dakika: Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

26.05.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bayburt, Rize, Trabzon ve Gümüşhane'de hissedildi.

Son Dakika: Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.37'de Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem Bayburt, Rize, Trabzon ve Gümüşhane'de hissedildi.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kızılay'dan yapılan açıklamada ise, "Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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deprem Erzincan

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