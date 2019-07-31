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Son dakika Erzurum ve Çanakkale'de deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Erzurum'da ve Çanakkale'de deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre peş peşe meydana gelen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD Erzurum'daki depremin büyüklüğünü 3.9 Çanakkale'deki depremin büyüklüğünü ise 3.8 olarak duyururken; Kandilli Rasathanesi ise Erzurum'daki depremin büyüklüğünü 4.1 Çanakkale'deki depremin büyüklüğünü ise 4.0 olarak duyurdu.

Son dakika Erzurum ve Çanakkale'de deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Son dakika haberine göre Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 12.57'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Tekman ve Erzurum Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 6.1 KM derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Aydınlı-Tekman, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı.

Öte yandan bir deprem haberi de Çanakkale'den geldi. Saat 14.34'de meydana gelen depremin merkez üssü Çanakkale-Yenice olarak açıklandı.

AFAD Çanakkale'deki depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

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AFAD SON DEPREMLER

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