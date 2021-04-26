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Son Dakika: Esenler'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

26.04.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de yapımına devam eden inşaatta, işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 15 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika: Esenler'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Esenler, Giyimkent'te yapımına devam eden inşaatta, işçilerin kaldığı konteynerlerde saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çok sayıda konteynere sıçradı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri konteynerlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 15 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

'HERŞEY KÜL OLDU'

Giyimkent'te çalışan Talha Kanyon, "Çalışıyorduk. Camdan baktığımızda ilk konteynerde yangın başlamıştı. Bir anda etrafı sardı. İşçilerin kaldığı konteynerler bunlar. İçeride kimse yoktu. Öğle yemeğindeymiş işçiler. İşçilerin kaldığı yerler, giysileri yandı kül oldu. Yaralı yok" dedi.

Kaynak: DHA


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yangın İstanbul Esenler

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