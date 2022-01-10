Son dakika: Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! 'Suriyelilere ait pasaja saldırı' iddiasına Valilik yanıt verdi

Esenyurt'ta yaşanan olaylardan son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada dördü çocuk olmak üzere yedi şüphelinin yakalandığı ve diğer şahısların yakalanması için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca bir kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Öfkeli grup sokaklarda slogan attı.

ESENYURT'TA ORTALIK KARIŞTI! GÖZALTILAR VAR

Olay, dün saat 20.20 sıralarında, Bağlarçeşme Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; biri yabancı uyruklu, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgaya çevredekiler de dahil oldu. Taraflardan biri cadde üzerindeki pasaja sığındı. Pasaja sığınan kişiyi kovalayan 30-40 kişilik grup, pasajın dış kapısına taş atarak zarar verdi. Bunun üzerine hızla iş yerinin kepenkleri kapatıldı. Öfkeli grup, kepenklere yumruk ve tekmeler ile vurmaya başladı. İki kişi, aldığı darbeler ile hafif şekilde yaralandı. Durum, çevredekiler tarafından polis ekiplerine bildirildi. Polisin gelmesiyle saldırgan grup, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin incelemesinde, bir kurusıkı tabanca ele geçirilirken 4'ü 18 yaşından küçük toplam 7 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

ESENYURT'TAKİ OLAYLA İLGİLİ İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Esenyurt'taki olaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt ilçemiz Bağlarçeşme Mahallesinde bulan bir pasaj içerisinde dün saat 20.20 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki şahıs arasında kavga meydana gelmiştir. Olay sonrasında 30-40 kişilik grubun, pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine, güvenlik güçlerimizce yapılan müdahale sonucu kalabalık grup dağıtılmıştır. Meydana gelen 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda; (4)'ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere (7) şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN ESENYURT AÇIKLAMASI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Esenyurt’ta 2 grup arasında başlayan kavganın sona erdiğinin ve sorumluların gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA-DHA



