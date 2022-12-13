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  4. Son dakika: Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı

Son dakika: Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı

13.12.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlenmişti. Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı

Son dakika haberi... Beşiktaş Belesiyesi'ndeki rüşvet operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski belediye başkanı Murat Hazinedar, Kastamonu Tosya'da yakalandı.

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor

İSTANBUL'A GETİRİLECEK

Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya'da yakalandı. Hazinedar'ın İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi.

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Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE OPERASYON

Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale’deki çok sayıda adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya'da yakalandı. (DHA)

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Murat Hazinedar beşiktaş

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