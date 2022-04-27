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  4. Son dakika: Eski CHP başkanı Deniz Baykal'a kaset kumpası davasında karar çıktı!

Son dakika: Eski CHP başkanı Deniz Baykal'a kaset kumpası davasında karar çıktı!

27.04.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin olduğu belirtilen görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanıklı davada karar çıktı.

Son dakika: Eski CHP başkanı Deniz Baykal'a kaset kumpası davasında karar çıktı!

Son dakika haberi: FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Mahkeme, hüküm verdiği 120 sanık hakkında 6 yıl 3 aydan 92 yıl 10 aya kadar hapis cezası verdi. Bu sanıklardan dinlemeleri yapan teknik ekipteki sanıklar Sedat Zavar 92 yıl 10 ay, İlker Usta 81 yıl, Gürsel Aktepe ise 72 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Deniz Baykal’ın görüntülerinin yayınlanmasından sorumlu tutulan sanıklar Fatih Ünen 13 yıl, Yener Dönmez ise 21 yıl ceza aldı.

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Fatih Ünen, eski CHP Genel Başkanı Baykal’a yönelik eylemleri nedeniyle ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirmesi’ suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.

Gazeteci Yener Dönmez ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından 21 yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme bu sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Dosyası ayrılan, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Cevheri Güven, Osman Hilmi Özdil, İbrahim Faruk Bayındır’ın da bulunduğu 46 sanık hakkındaki yakalama kararının da devamına karar verildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı koyduğu tespit edilen İlker Usta 74 yıl 16 ay, Sedat Zavar ise 92 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

(DHA-İHA)

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