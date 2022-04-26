Son dakika: Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'Gezi Parkı' davası yorumu! 'Utanç verici...'

Son dakika haberi: 'Gezi Parkı' olaylarına ilişkin davada dün karar çıkmıştı. Kararda Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı davada Osman Kavala'nın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı açıklanmıştı.

"UTANILACAK BİR SÜREÇ"

Davanın kararına yönelik tepkiler gelmeye başladı. 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kararın utanç verici olduğunu söyledi. Kavala ve arkadaşlarıyla ilgili kararın kamu vicdanını çok derinden yaraladığını söyleyen Gül, kendisin de üzüldüğünü söyledi ve "Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır" diye ekledi.

"VİCDANLARI YARALAYICI BİR DURUM"

Eski cumhurbaşkanı Gül, T24'ten Murat Sabuncu'ya konuştu. Gül Gezi Parkı davası kararına tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Osman Kavala gibi servet sahibi bir insan hoş vakit geçirmek yerine insanlık meseleleriyle uğraşmasının bedelini ödüyor, bu çok acı. Yargıtay kararına kadar bu insanların hapiste olması çok çok üzücü, vicdanları yaralayıcı bir durum."

"TÜRKİYE'YE KÖTÜLÜK YAPMAK İSTEYENLER ANCAK BU KADAR ZARAR VEREBİLİRDİ"

Kararın Türkiye için de "inanılmaz yük" olduğunu belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan hakları ve hukuk uygulamalarının zaten çok sorgulandığı dönemde, Türkiye’ye kötülük yapmak isteyenler ancak bu kadar zarar verebilirlerdi. Milyonlarca dolarlık Türkiye aleyhtarı bir kampanya yapmak isteseler, zaten imajı bozuk olan Türkiye’yi dünya kamuoyunda ancak bu kadar olumsuz gündeme getirebilirdi."

"Kavala’nın ve tutuklanan diğer isimlerin içeride çekeceği eziyet çok acı" ifadelerini kullanan Gül, "En az onun kadar, çelişkili yargılama süreçlerine tanık olmuş bu davanın Türkiye’ye kaybettirdiklerini görmek de acı" diye konuştu.

