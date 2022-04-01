Son dakika: Ethem Sancak AK Parti'den ihraç ediliyor! 'Biz ABD sayesinde iktidara geldik' sözleri tepki çekmişti…

Ethem Sancak'ın dikkat çeken açıklamaları sonrası AK Parti harekete geçti. Son dakika gelişmesine göre Ethem Sancak, AK Parti İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kesin ihraç sistemiyle sevk edilen Sancak'ın İstanbul il yönetiminden çıkarılması bekleniyor.

ETHEM SANCAK NE DEMİŞTİ?

İş adamı Ethem Sancak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği ve NATO’ konferansında "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerini söylemişti tepkilere neden olmuştu.

Sancak, "Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" dedi.



