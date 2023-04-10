Son dakika: Eyüpsultan'da büyük yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi

Son dakika haberi: Eyüpsultan’da bulunan bir fabrikanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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