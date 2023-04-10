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  4. Son dakika: Eyüpsultan'da büyük yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi

Son dakika: Eyüpsultan'da büyük yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi

10.04.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eyüpsultan’da bulunan bir fabrikanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Eyüpsultan'da büyük yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi

Son dakika: Eyüpsultan'da büyük yangın! Bir fabrikanın bahçesinde sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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