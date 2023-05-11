Son dakika | 'Ezikliğini bağırıp çağırarak ortadan kaldırmaya çalışıyor' diyerek yüklendi! Bakan Soylu'dan Akşener'e 'PKK' tepkisi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuyor.

Kanal D'de Hakan Ural ve ve Nur Tuğba Namlı'nın sorularını yanıtlayan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İstanbul'da billboard bulmakta zorlanıyoruz. Milletvekili adaylarımız buluyor, büyükşehir belediyesinin baskısıyla oradan kaldırılıyor. Karşımızdakiler iktidar olsaydı herhalde adım attırmazlardı.

"Deprem bölgesinde 1500'ün üzerinde konteyner seçimde oy kullanma yeri kuruldu. Seçimden önce şu ana kadar bölgeye 400 bin kişinin geri dönmesini sağladık.

"KAYYUMLARI KALDIRMAK PKK'NIN BELEDİYELERİNİ TEKRAR GETİRMEK DEMEKTİR"

"Türkiye şu anda 360 derece kuşatılmış bir kampanyayla karşı karşıya. The Economist'ten, Der Spiegel'den, Fransız, Amerikan dergilerinden destek alıyorlar.

"Bana göre bu seçimin en temel krizlerinden, sancılarından biri şurada yatıyor: Terör örgütünü Millet İttifakı'nın söylemleri içine alıp yarın kazanırlarsa terör örgütünün söylemleri legalleşmiş oluyor. Diyecek ki 'Ben artık hükümetin ortağıyım.' Kayyumları kaldırmak PKK terör örgütünün belediyelerini tekrar oraya getirmek demektir. Biz şah damarını kestik.

"BUNLARIN HEPSİ KAYIT ALTINA ALINIYOR"

"Bu ülkede 26 vilayette kendi adlarına özerklik ilan ettiler ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti gereğini yerine getirip bunların hepsini tasfiye etti.

"'KHK'lıların hepsinin devletin yönetimine tekrar gelmesini açık açık konuşmalıyız' diyorlar. Demokrasi bunların hepsini kayıt altına alıyor.

AKŞENER'E: EZİKLİĞİNİ BAĞIRIP ÇAĞIRARAK ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYOR

(Akşener'in 'PKK' çıkışı) "Zaten rezil rüsva olmuşsun. Meral Akşener'i herkesten iyi tanırım, beraber çalıştık. 30 yıl önceden tanıyordum. Biraz daha tiyatro eğitimi almış, biraz daha profesyonelleşmiş, biraz daha memleket duygularını rencide etmiş. Ezikliğini bağırıp çağırarak ortadan kaldırmaya çalışan bir anlatımı var.

"Terörist sayısı 83'e düşte. Bu sabah 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz devam ediyor. 83'ün 20'sini saymayın; kiminin kolu yok kiminin bacağı.

