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  4. Son dakika! Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu

Son dakika! Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 16:44 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin "İlk test negatif çıktı, çevresi tarandı ve eşinin pozitif olduğu ortaya çıktı" dedi. Bakan Koca, "Hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu" dedi.

Son dakika! Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu

Bakan Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin de Meclis'te açıklama yaptı. Bakan Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

AYTAÇ YALMAN AÇIKLAMASI

Hacettepe, Ankara, Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere eğitimleri verildi. Sayın Paşamız Aytaç Yalman Paşa'nın vefatıyla ilgili net ifade etmek istiyorum. Eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek de yaygınlaşınca; akciğer ve benzeri KOAH Olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Orduevi olmak üzere, herkes taranıyor. Testleri pozitif çıkanlar oldu, ne zaman dün? Bu durumda böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. Başta pozitif olup, üç gün sonra negatif olan, yedi gün sonra pozitif olan vakamız da var. Biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor.

HAYATINI KAYBEDEN VAKA SAYIMIZ 3 OLDU

Böyle bir vakada bile erken dönemde bulaşıcılık, taramaya hızla çıktığımızı, korumaları dahil olmak üzere biz testleri yapıncaya kadar 14 günlük süreyi koruyana kadar hiçbir şekilde temas etmeyin önlemi aldık. Hayatını kaybeden vaka sayımız üç kişi olmuş oldu.

Kitle ilgili önümüzdeki dönemde 36 hızla ilde çalışmaya ve yarın sabahtan itibaren demin bahsetmiştim hızlı antijen kiti testini yaptığımız ve yarın sabah itibariyle de bize teslimi yapılacak olan 15 dakikada hızlı sonuç verebilen kitle de daha yaygın, bütün 81 ilde bu taramayı yapmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız.

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