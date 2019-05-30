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Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 10:35 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında MİT, Genelkurmay, Ankara Emniyet, Türksat ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran pilotlarla ilgili dava sonuçlandı. Darbe girişiminin ardından Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopter pilotu Uğur Kapan, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapisle cezalandırıldı.

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ayrıntılar gelecek...

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Siyasi ayağı da açıklansa herşey çorap söküğü gibi çıkacak ortaya da işte..
beraber yuruduklerinine ceza olmayacakmi....bakin pislik bulasmissa cikmaz izi kalir........
Ben bu pilotlarin ifadelerini çok merak ediyorum. Hangi seref ve namusla meclise, özel harekata ve vatandaşlara mermi yağdırdılar. Bunlar kime hizmet etti çok merak ediyorum. Ifadeleru derken gerçek ifadeler ama. Baskıyla zorla imzalattirilan degil
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