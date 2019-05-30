Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında MİT, Genelkurmay, Ankara Emniyet, Türksat ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran pilotlarla ilgili dava sonuçlandı. Darbe girişiminin ardından Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopter pilotu Uğur Kapan, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapisle cezalandırıldı.
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Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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