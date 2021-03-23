Son Dakika: FETÖ'ye operasyon haberleri peş peşe geliyor! Çok sayıda gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 123'ü muvazzaf olmak üzere 146 asker ile 38'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İzmir merkezli olmak üzere 53 il ve KKTC'de saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon başlatıldı. Toplam 184 şüphelinin gözaltına alınması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Operasyon kapsamında, 150 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete ve jandarma komutanlığına götürüldü.

OPERASYON DETAYLARI BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında, İzmir merkezli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de olmak üzere 53 ilde eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 2’si Albay, 7’si Binbaşı, 10’u Yüzbaşı, 22’si Üsteğmen, 2’si Teğmen, 95’i Astsubay, 8’i Uzman Çavuş rütbesinde oldğu belirtilirken, şüphelilerin 39'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97’si Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6’sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4’ü Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup olduğu öğrenildi. Ayrıca, 123’ü muvazzaf olmak üzere 146 asker olduğu belirtildi. Öte yandan, darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen 38 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildiği, operasyon kapsamında şu ana kadar 150 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.