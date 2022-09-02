SON DAKİKA | Firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Göktaş'ın Türkiye'ye iadesiyle ilgili işlemlere başlandığını belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | LEVENT GÖKTAŞ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, Levent Göktaş ile ilgili yaptığı açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında İçişleri şunları ifade etti:

"Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı."

