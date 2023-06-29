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  4. Son dakika: Fransa'yı karıştıran olay! 17 yaşındaki genç polisin açtığı ateşle öldürüldü! O kentte sokağa çıkma yasağı getirildi

Son dakika: Fransa'yı karıştıran olay! 17 yaşındaki genç polisin açtığı ateşle öldürüldü! O kentte sokağa çıkma yasağı getirildi

29.06.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda ise 150 kişi gözaltına alındı.

Son dakika: Fransa'yı karıştıran olay! 17 yaşındaki genç polisin açtığı ateşle öldürüldü! O kentte sokağa çıkma yasağı getirildi

Son dakika: Fransa'da, 27 Haziran'da, Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından farklı kentlerde çıkan olaylar büyüyor. Göstericiler iki gündür sokaklarda eylemlerini sürdürüyor.

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150 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkent Paris'te bir araya gelen göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

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Gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çıkan olaylarda 150 kişi gözaltına alındı.

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40 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALANDA

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polis tarafından öldürülmesi üzerine ülkede başlayan olaylara müdahale etmek için 40 bin güvenlik görevlisinin görevlendirdiğini açıkladı.

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Paris'e 11 km uzaklıktaki Nanterre isimli banliyöde protestocular araçları yaktı. (AA)

AA-20230629-31555914-31555898-FRANSADA_GENC_SURUCUNUN_OLDURULMESININ_ARDINDAN_CIKAN_OLAYLARDA_150_KISI_GOZALTINA_ALINDI

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