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SON DAKİKA | Deprem sonrası okullar tatil mi? Fuat Oktay duyurdu! 10 ilde okullarda eğitime 1 hafta ara verildi

06.02.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da okullarda 1 hafta eğitime ara verildiğini duyurdu. Oktay, "Tüm okullarımız 10 ilimizde bir hafta tatil. Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca açıklama yapacak" dedi.

SON DAKİKA | Deprem sonrası okullar tatil mi? Fuat Oktay duyurdu! 10 ilde okullarda eğitime 1 hafta ara verildi

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'deprem sonrası okullar tatil mi?' konusuna açıklık getirdi. Oktay, depremin yoğun bir şekilde hissedildiği 10 ilde; Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurdu.

Fuat Oktay konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Okullarımızın tatil edilmesi hususu var. Milli Eğitim Bakanımızla da Cumhurbaşkanımızla da hemen görüştük. 10 ilimizle alakalı hasarın etkinlik düzeyine göre de okullarımızın tatil süresini belirliyor olacağız. Onu da bugün ya da yarın en geç açıklamış oluruz. Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bunu değerlendireceğiz."

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