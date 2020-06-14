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  4. Son dakika: Fuat Oktay, Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Bingöl'e gidecek

Son dakika: Fuat Oktay, Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Bingöl'e gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 19:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e gidecek.

Son dakika: Fuat Oktay, Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Bingöl'e gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e gidecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Oktay, depremin meydana geldiği Bingöl'de incelemelerde bulunacak.

Oktay'a, İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da eşlik edecek. Ayrıca, heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da yer alacak.

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