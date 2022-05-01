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Son Dakika: Gaziantep'te fabrikada korkunç yangın! Patlama sesleri duyuldu... Çok sayıda ekip sevk edildi

01.05.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gaziantep 3. Organize Sanayide bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürerken bölgeden zaman zaman patlama sesleri duyulduğu öğrenildi. Patlama tehlikesine karşı vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Gaziantep'te fabrikada korkunç yangın! Patlama sesleri duyuldu... Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi: Gaziantep 3. OSB'de bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

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PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Yangın nedeniyle zaman zaman bölgeden patlama sesi duyulduğu öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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PATLAMA TEHLİKESİNE KARŞI VATANDAŞLAR UZAKLAŞTIRILIYOR

Öte yandan polis ekipleri, vatandaşları olası patlama tehlikesine karşı bölgeden uzaklaştırıyor.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine, yangına 60 personel ve belediye ile OSB'ye ait 24 araçla müdahale edildiğini söyledi.

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Yangını en kısa sürede kontrol altına almayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, "Olay yeri geri dönüşüm tesisi. Yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu. (İHA/AA)

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