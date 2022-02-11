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  4. Son dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu... Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu... Çok sayıda gözaltı var

11.02.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis ekiplerince 7 adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Son dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu... Çok sayıda gözaltı var

Son dakika... Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde 90 gram uyuşturucu madde, 3 tabanca, 55 fişek ele geçirildi.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)

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Gaziantep
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