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Son dakika: Gazze şeridinde 10 İsrailli ve 4 Taylandlı rehine serbest bırakıldı

30.11.2023 01:10 | Son Güncelleme:
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İsrail ordusu, Gazze Şeridin’deki 10 İsrailli esir ile 4 Taylandlının Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

Son dakika: Gazze şeridinde 10 İsrailli ve 4 Taylandlı rehine serbest bırakıldı

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızılhaç yetkilileri, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin yanı sıra 4 Tayland vatandaşının konvoylarına teslim edildiğini bildirdi.

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani ara"nın salıdan perşembeye uzatılması konusunda uzlaşı sağlanmıştı. Mutabakat kapsamında, her gün Gazze'deki 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile İsrail hapishanelerindeki 30 kadın ve çocuk esirin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Hamas'ın serbest bıraktığı 2 İsraillinin ülkelerine ulaştığını bildirmişti.

Hamas ise söz konusu 2 esirin Rus vatandaşı olduğunu belirterek, bu esirlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarından dolayı serbest bırakıldığını vurgulamıştı.

İsrail basını söz konusu esirlerin Rusya vatandaşlığı bulunan 2 İsrailli olduğunu yazmıştı.

Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen "insani ara" perşembe sabahı yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyor.

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridinde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için arabulucularla müzakereler devam ediyor.

Hamas: Saldırı sona ermeden ve abluka kalkmadan asker esirler değişimi olmayacak
Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmadan ve abluka kaldırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilmeyeceğini söyledi.

Hamdan, Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "insani ara"nın uzatılmasına yönelik çabaların henüz olgunlaşmadığını ve uzatılması için bugüne kadar kendilerine sunulanları incelemeye değer bulmadıklarını ifade etti.

"Gazze'ye yönelik saldırganlık bitmeden ve abluka sonlandırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilemez." sözlerine yer veren Hamdan, direnişin "insani ara"nın sona ermesinden sonra her türlü olasılığa kendisini hazırladığını vurguladı.

Hamdan, "Ateşkes bizim için yeterli değil. Aksine işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve saldırıların sona ermesi gerekiyor." dedi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesi için mutabakata varılmıştı. Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı.

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(AA)

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