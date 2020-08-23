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  4. Son dakika: Giresun'daki sel felaketine ilişin Bakan Soylu'dan açıklama

Son dakika: Giresun'daki sel felaketine ilişin Bakan Soylu'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 16:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun’da yaşanan sel felaketine dair açıklama yaptı.

Son dakika: Giresun'daki sel felaketine ilişin Bakan Soylu'dan açıklama

Bakan Soylu bölgede yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sürekli buradaki durumu Cumhurbaşkanımızla paylaşmaya çalıştık. Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk. Ağır bir tablo ile karşılaştık. Tirebolu -Doğankent yolunun çöken bir menfezde 5 jandarma evladımız bir operatör kardeşimiz kaybolmuştu. Onların arama kurtarma çalışmalarına da intikal ettik. Buranın yolu biz geldiğimiz noktaya kadar kapalıydı. Sonrasında açıldı. Bu selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.

"11 VATANDAŞIMIZ KAYIP"

Geldiğimizde 4 anayol kapalıydı bunların 3’ü açıldı. Diğeri için çalışmalar sürüyor. 153 vatandaşımız kurtarıldı. 11 vatandaşımız kayıp. 118 köy yolu kapalıydı. 20 köy yolu açıldı. Şu anda 98 köy yolu kapalı.

78 yerleşim biriminde elektrik yoktu, 40'ına elektrik verildi. Altyapısında ciddi bir tahribat var, zorlanacağımızı ifade etmek istiyorum.

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