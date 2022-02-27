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Son dakika: Google'dan flaş Rusya kararı! Askıya aldı

27.02.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna işgali yüzünden Rusya'ya karşı peş peşe yaptırım haberleri gelirken, dijitalde de Moskova'ya karşı hamleler geliyor. Son olarak Youtube'dan sonra Google da devlet tarafından finanse edilen Rus medyasının kendi platformu üzerinden para kazanmasını askıya aldı.

Son dakika: Google'dan flaş Rusya kararı! Askıya aldı

Son Dakika: Ukrayna'yı işgal girişiminde bulunan Rusya'ya karşı bir hamle de Google'dan geldi. Youtube'dan sonra Google da devlet tarafından finanse edilen Rus medyasının kendi platformu üzerinden para kazanmasını askıya aldı.

YOTUBE DA ASKIYA ALMIŞTI

Meta'nın ardından YouTube da devlet destekli medya kuruluşu RT de dahil olmak üzere birden fazla Rus kanalının video hizmetinde gelir elde etmesini askıya aldı.
YouTube'un çatı şirketi Alphabet, Rusya medyasının platform aracılığıyla gelir elde etmesini askıya aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ""Ukrayna'daki olağanüstü koşullar ışığında son yaptırımlarla bağlantılı birkaç Rus kanalı da dahil olmak üzere bir dizi kanalın YouTube'da para kazanma özelliğini duraklatıyoruz" denildi.

Dün Twitter da Ukrayna ve Rusya'da hızlı bilgi akışının sağlanması için reklam özelliğini devre dışı bıraktıklarını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Google Rusya Ukrayna
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