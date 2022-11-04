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  4. SON DAKİKA | 'Görüntüleri Sedat Peker'e gönderdi' iddiası! Ünsal Ban hakkında istenen ceza belli oldu

SON DAKİKA | 'Görüntüleri Sedat Peker'e gönderdi' iddiası! Ünsal Ban hakkında istenen ceza belli oldu

04.11.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, eşine ait görüntüleri Sedat Peker’e gönderdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Ünsal Ban hakkında 14 yıl, Sedat Peker hakkında ise 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

SON DAKİKA | 'Görüntüleri Sedat Peker'e gönderdi' iddiası! Ünsal Ban hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, eşine ait görüntüleri Sedat Peker’e gönderdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmayı tamamlandı.

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SON DAKİKA | ÜNSAL BAN VE SEDAT PEKER HAKKINDA HAPİS İSTEMİ

Ban hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’, ‘suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 14 yıla kadar, Sedat Peker hakkında ise , ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kaynak: DHA

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