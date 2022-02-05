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Son dakika haberi: Bebek'te kafeye silahlı saldırı! Ünlü şarkıcı Teoman da oradaydı

05.02.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre gece saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek mahallesinde bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Gelen bilgilere göre olay sırasında ünlü şarkıcı Teoman da mekandaydı. Teoman'ın, olayın ardından aracına binerek gittiği öğrenildi.

Son dakika haberi: Bebek'te kafeye silahlı saldırı! Ünlü şarkıcı Teoman da oradaydı

Gelen son dakika haberine göre, Bebek'te bir kafeye düzenlenen silahlı saldırısı sırasında şarkıcı Teoman da olay yerindeydi. Ünlü ismin, olayda yara almadığı ve sonrasında aracına binerek gittiği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Bebek Cevdetpaşa Caddesi'ndeki bir kafeye saat 01.30 sıralarında, iddiaya göre kafeye alınmayan kişilerce ateş açıldı.

3 kişinin yaralandığı olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da kafede olduğu ortaya çıktı. Teoman, saldırı sonrası aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi silahlı saldırı
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