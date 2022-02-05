Son dakika haberi: Bebek'te kafeye silahlı saldırı! Ünlü şarkıcı Teoman da oradaydı

Gelen son dakika haberine göre, Bebek'te bir kafeye düzenlenen silahlı saldırısı sırasında şarkıcı Teoman da olay yerindeydi. Ünlü ismin, olayda yara almadığı ve sonrasında aracına binerek gittiği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Bebek Cevdetpaşa Caddesi'ndeki bir kafeye saat 01.30 sıralarında, iddiaya göre kafeye alınmayan kişilerce ateş açıldı.

3 kişinin yaralandığı olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da kafede olduğu ortaya çıktı. Teoman, saldırı sonrası aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

(DHA)

