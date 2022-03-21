SON DAKİKA: 133 kişiyi taşıyan uçak düştü! Çin'deki uçak kazası sonrası ilk görüntüler geldi

Son dakika! Anadolu Ajansı da China Eastern Havayolları'na ait uçağın Guangşi eyaletinde düştüğünü duyurdu. Çin'de düşen uçakta 133 kişi bulunuyordu. Uçak kazasıyla ilgili ilk görüntüler de geldi. Uçağın düştüğü yerde yangın çıktığı görülüyor. Uluslararası ajanslardan da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İşte Çin'de düşen yolcu uçağıyla ilgili tüm detaylar...

11.55 Düşen uçakta 9 kabin görevlisinin bulunduğu belirtildi.

11.50 PİOTLAR ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPMADI B-1791 tescilli uçağın pilotları, kaza öncesinde şu ana kadar alınan bilgilere göre herhangi bir acil durum çağrısı yapmadı.

11.45 Uçağın düştüğü bölge şehrin dışında olduğu ve yardıma uzak. Bu sebeple siviller kazadan sağ çıkan varsa erişebilmek için bölgeye ulaşmaya çalışıyorlar.

11.40 DÜŞEN UÇAK 2015 MODEL Düşen B-1791 tescilli Boeing 737-800, Renton’daki imalat hattından 2015’te çıkmıştı. 5453 gövde numarasına ait uçak, 5 Haziran 2015 tarihinde ilk uçuşunu yapmış, test aşamasından sonra China Southern Havayolları’na teslim edilmişti. Uçak 6,8 yaşındaydı.

11:30 İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Çin Devlet Televizyonu da uçak kazasını duyururken kazanın dağlarda yangına neden olduğunu belirtti.