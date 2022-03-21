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  4. SON DAKİKA: 133 kişiyi taşıyan uçak düştü! Çin'deki uçak kazası sonrası ilk görüntüler geldi

SON DAKİKA: 133 kişiyi taşıyan uçak düştü! Çin'deki uçak kazası sonrası ilk görüntüler geldi

21.03.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 133 kişiyi taşıyan bir uçakla irtibat kesildi. Boeing 737 tipi uçağın Güney Çin'de düştüğü belirlendi. Uçağın düştüğü yerde yangın çıktı. Anadolu Ajansı da Çin'deki uçak kazasıyla ilgili bilgilendirme paylaştı. Yangının boyutunun beklenenden büyük olduğu ifade edildi. İşte Çin'deki uçak kazasıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Son dakika! Anadolu Ajansı da China Eastern Havayolları'na ait uçağın Guangşi eyaletinde düştüğünü duyurdu. Çin'de düşen uçakta 133 kişi bulunuyordu. Uçak kazasıyla ilgili ilk görüntüler de geldi. Uçağın düştüğü yerde yangın çıktığı görülüyor. Uluslararası ajanslardan da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

İşte Çin'de düşen yolcu uçağıyla ilgili tüm detaylar...

11.55

Düşen uçakta 9 kabin görevlisinin bulunduğu belirtildi.

11.50

PİOTLAR ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPMADI

B-1791 tescilli uçağın pilotları, kaza öncesinde şu ana kadar alınan bilgilere göre herhangi bir acil durum çağrısı yapmadı.

11.45

Uçağın düştüğü bölge şehrin dışında olduğu ve yardıma uzak. Bu sebeple siviller kazadan sağ çıkan varsa erişebilmek için bölgeye ulaşmaya çalışıyorlar.

DASFDAG

11.40

DÜŞEN UÇAK 2015 MODEL

Düşen B-1791 tescilli Boeing 737-800, Renton’daki imalat hattından 2015’te çıkmıştı. 5453 gövde numarasına ait uçak, 5 Haziran 2015 tarihinde ilk uçuşunu yapmış, test aşamasından sonra China Southern Havayolları’na teslim edilmişti. Uçak 6,8 yaşındaydı.

11:30

İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çin Devlet Televizyonu da uçak kazasını duyururken kazanın dağlarda yangına neden olduğunu belirtti.

FAFA


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