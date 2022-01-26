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Son dakika haberi! İstanbul'daki kar esareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu basiretsizliktir

26.01.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star TV özel yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrasında yaşananlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturuyorsa bunun sorumlusu vardır. Bunu yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla bir basiretsizliktir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! İstanbul'daki kar esareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu basiretsizliktir

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star TV özel yayınında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz, Kur korumali mevduat paketi, İstanbul'da ve Türkiye genelindeki yoğun kar yağışı ve gündeme dair çok fazla konuda değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu kar yağışını ben doğrusu bir bereket olarak görüyorum. Zira kuraklıkların ülkemizde ciddi manada topraklarımızı tehdit ettiği dönemleri geride bıraktık. Tüm tarımda yaşadığımız sıkıntılar ortada yağmur yağmur diyerek bekledik.

"İSTANBUL'A YAKIŞMAYACAK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI"

Karın sebep olduğu özellikle ulaşım sıkıntılarına karşı gerekli önlemi almak elimizde. Ancak son kar yağışının etkileri karşısında malesef özellikle İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı.

"BU TAM ANLAMIYLA BİR BASİRETSİZLİKTİR"

İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış birisiyim. Tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturuyorsa bunun sorumlusu vardır. Bunu yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla bir basiretsizliktir.

"GECE 3'E KADAR İŞİ TAKİP ETTİM"

Ne yazık ki daha önceki uygulamaları devam ettiremeyen bir yönetim mevcut. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Meteoroloji ile irtibatlı olarak sorumluluğunda bulunan yol hatlarında gerekli önlemleri aldılar. Çalışmalar yurt genelinde 446 karla mücadele merkezinde gerçekleşiyor. Ben mesela gece 3'e kadar işi takip ettim. Sürekli arkadaşlarımla irtibatta oldum."

AYRINTILAR GELECEK...

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Cumhurbaşkanı NTV Star TV Recep Tayyip Erdoğan

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