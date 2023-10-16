Son dakika | İki ilde 'Kafes' operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Uzuner ve Pelit Çetesi çökertildi'

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 'Uzuner' ve 'Pelit Çetesi' olarak bilinen 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Aziz milletimin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız.

UZUNER SUÇ ÖRGÜTÜ

Sinop merkezli, Trabzon ve istanbul olmak üzere 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli şahıs yakalandı. 13 çete mensubu tutuklandı. 1 çete mensubuna adli kontrol kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sinop İl J.K.lığı tarafından Uzuner olarak bilinen, liderliğini Necati Kerim Uzuner’in yaptığı ve 8 suç örgütü yöneticisinin olduğu Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalamak için Sinop, Trabzon ve İstanbul olmak üzere 3 ilimizde 14 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Vatandaşlarımızı bankaların müşteri hizmetleri numarasına benzer numaralardan aradıkları ve kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıtarak dolandıkları, elde ettiği paraları ise kripto paraya çevirdikleri tespit edildi.

Operasyonda 40 Milyon Türk Lirası tutarında işlem hacmi olduğu tespit edilen 8 şüpheliye ait toplam 153 banka hesabına mahkeme tarafından el konuldu.

PELİT SUÇ ÖRGÜTÜ

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Pelit Çetesi olarak bilinen, liderliğini Rıfat Albayrak’ın yaptığı organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Ormanlık alanlarda kesim yapmak suretiyle açtıkları arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşlara satarak, Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Orman Kanununa Muhalefet suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 25 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adli işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar neticesinde;

15 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda altın, yüksek miktarda döviz ve para ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.

Çetelerin çetelesini tutuyoruz. Hiçbiri yüce Türk adaletinden kaçamayacak."





