Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyine 2. bir harekat başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Dün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı.

Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecek.

(Pençe-2 Operasyonu) Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam ediyor

