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Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 10:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, dün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı.

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyine 2. bir harekat başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Dün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı.

Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecek.

(Pençe-2 Operasyonu) Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam ediyor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
maşallah devletime. yerli ve milli olan teçhizat ile tüm terör yuvalarını yer bir etmeye devam. ulu önder başkomutan gazi recep tayyip erdoğan himayelerinde operasyonlar devamm
allah yar ve yardimciniz olsun
Tanrı Türkü korusun Yüceltsin !
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