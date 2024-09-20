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  4. SON DAKİKA | Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı! Tekerler çamura saplandı... İçinde belediye başkanı da var

SON DAKİKA | Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı! Tekerler çamura saplandı... İçinde belediye başkanı da var

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.09.2024 14:19
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Son dakika haberi: Hakkari Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun da içinde bulunduğu uçak, tekerlerin çamura saplanmasıyla durabildi.

SON DAKİKA | Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı! Tekerler çamura saplandı... İçinde belediye başkanı da var

Son dakika: Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı. İçinde Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun da bulunduğu VF4316 sefer numaralı Ankara-Yüksekova seferini yapan yolcu uçağı, saat 11:30’da Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan kalkış yapmıştı.

YOLCU UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI

Yüksekova Selahattin Eyyübi Havaalanı'na iniş yaptığı sırada ise korku dolu anlar yaşandı. Yolcu uçağı pistten çıkarken, ön tekerler çamura sağlandı.

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O anları sosyal medyadan paylaşan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Bizim de içerisinde olduğumuz, Ankara-Yüksekova Seferini yapan yolcu uçağı pisti geçerek ön tekerleri çamura saplandı. Çok şükür herhangi bir yaralama ve can kaybı yoktur. Çok geçmiş olsun, Allah beterinden korusun inşallah.” ifadelerini kullandı.

AJET'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Esenboğa Havalimanı’ndan saat 11.20’de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havaalanı’na saat 13.15’te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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