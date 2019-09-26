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Son dakika! Hakkari'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 20:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hakkâri Derecik bölgesinde 25 Eylül 2019 tarihinde, PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Eylül 2019 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

Son dakika! Hakkari'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit

Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle dün çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari şehit Milli Savunma Bakanlığı

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