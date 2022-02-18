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Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde detaylar netleşiyor! Eldiven bulundu, barut izi çıktı... Katiller, içeriden haber almışlar

18.02.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İş dünyasının tanınmış isimlerinden Halil Falyalı'nın uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin yankıları devam ediyor. Polisin söz konusu cinayetle ilgili soruşturması giderek genişlerken yeni detaylar ortaya çıktı. Mustafa Söylemez'in kullandığı otomobilde bulunan eldiveni inceleyen polis, barut izine ulaştı. Öte yandan cinayet akşamı katillerin içerideki bir kişiden bilgi aldığı da tespit edildi.

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde detaylar netleşiyor! Eldiven bulundu, barut izi çıktı... Katiller, içeriden haber almışlar

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. KKTC'de aracının pusuya düşürülmesiyle uğradığı saldırıda şoförü Murat Demirtaş'la birlikte yaşamını yitiren Falyalı'nın cinayetinde yeni deliller ortaya çıktı. Polis cinayette kullanılan eldivenlere ulaşmayı başarırken, saldırının nasıl yapıldığı da netleşti.

FALYALI CİNAYETİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından emniyet birimlerinin yaptıkları çalışmalar, saldırının nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

4 ARAÇLA 2 AYRI PUSU

Saldırganların Halil Falyalı'ya 4 araçla 2 ayrı noktada pusu kurduğu ve Falyalı'nın saldırı öncesi adresten çıkışının bir kişi tarafından pusuyu atanlara haber verildiği tespit edildi.

Falyalı'nın kullandığı yolda güvenlik kameralarının olmadığı bir noktada bekleyen 3 kişi tarafından araca önce tabancayla 4 el ateş edildiği, sonrasında ise aracın kalaşnikof tüfeklerle tarandığı belirlendi.

POLİS, ELDİVENLERİ BULDU

Olay sonrasında harekete geçen ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganlardan Ö.T'nin bir otelin önüne araçla geldiğini ve araçtan indikten sonra eldivenlerini çıkararak çöpe attığını tespit etti. Eldivenlere el koyan polis, yaptığı incelemede barut izine ulaştı.

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FOTOĞRAFTAN BELİRLENDİ

Öte yandan, KKTC polisinin saldırıda kullanılan otomobillerin kiralandığı şirketten aldığı, kiralayan kişiye ait kimlik görselini Türkiye ile paylaştığı, Türk polisinin ise kimlik bilgileri ile fotoğrafın uyuşmadığını ve fotoğrafın V.S'ye ait olduğunu KKTC'ye bildirdiği öğrenildi.

KKTC polisi, elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlediği operasyonlarda, gözcü M.Ç. ile saldırganlardan V.S. ve Ö.T'yi gözaltına almıştı.

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MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN ARACINDAN ÇIKTI

Ayrıca, Mustafa Söylemez'in saldırı sonrası kullandığı iddia edilen ve İstanbul'a döndüğü sırada Ercan Havalimanı otoparkında bıraktığı otomobilde yapılan incelemelerde ise el freni üstünde bir eldiven daha bulundu. Bu eldivende yapılan incelemede de benzer şekilde barut izi çıktı. Söz konusu eldiven DNA eşleştirmesi için Türkiye'ye gönderildi.

Şüphelilerin saldırı öncesi KKTC'ye tanımlı iki telefon hattı aldıkları, bu hatlar üzerinden görüştükleri ve hatları olay sonrası attıkları ancak hatlardan birine ait kartın Ö.T'nin üzerinde bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu arada, Falyalı ve şoförü Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin henüz ifadelerinin alınmasına başlanmadığı ancak hafta sonuna kadar işlemlerinin tamamlanıp, pazartesi günü adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.
Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.

(AA)

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