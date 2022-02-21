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Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Adli kontrol talebiyle...

21.02.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: KKTC'de silahlı saldırıda öldürülen iş adamı Halil Falyalı cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Adli kontrol talebiyle...

Son dakika... Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık "Söylemez Kardeşler"in de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 3 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi.

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

8 SAAT SÜRDÜ

Şüphelilerin yaklaşık 8 saat süren ifadeleri 7 savcı tarafından alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanma talebiyle, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. (DHA)

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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