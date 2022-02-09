Son dakika: Halil Falyalı cinayetiyle ilgili üç kişi gözaltına alındı! Kıbrıs'tan sürat motoruyla mı kaçtılar?

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı dün akşam saatlerinde Çatalköy'deki evinin yakınında otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğramış ve Falyalı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesi olayıyla ilgili 3 şüphelinin İstanbul'da gözaltına alındığını duyurdu. Sabah saatlerinde de KKTC’de 1 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırıyla bağlantılı akşam saatlerinde de Lefkoşa Ercan Havalimanında 2 kişi daha gözaltına alındı. Falyalı cinayetinde toplam gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy’de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İFADE İŞLEMLERİNİN ARDINDAN KIBRIS POLİSİNE TESLİM EDİLECEKLER

Saldırı sonrasında olayı soruşturan KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyonda, cinayette dolaylı yoldan ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bugün bazı adreslere baskın düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kıbrıs polisine teslim edileceği öğrenildi.

TOPLAM GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde KKTC’de 1 kişinin gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanında yurtdışına çıkış yapmaya çalışan 2 şüphelinin daha polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam evinden iki araçlık konvoyla çıkan ünlü iş adamı Halil Falyalı, silahlı saldırıya uğramıştı. Falyalı'nın bulunduğu araç adeta kurşun yağmuruna tutulurken, eşi ve çocuğunun bulunduğu araç hedef alınmamıştı. Zırhsız olan araca açılan ateş sonucunda Falyalı'nın şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, vücuduna 7 kurşun isabet eden Falyalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

TELE 1'de yer alan habere göre, Falyalı'nın bulunduğu araca üç farklı silahla ateş açıldığı belirlenmişti. Olay yerinde yapılan incelemede 17 adet 7.62 mm, 5 ade 9 mm çapında boş kovan ve 9 adet 7.62 mm çapında mermi çekirdeği bulunmuştu. Öte yandan KKTC polisi, cinayet soruşturmasında Ömer T. adlı kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurmuştu. Ömer T. çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Ömer Tunç hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenilmişti.

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarına arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla taranmıştı. Saldırganların adadan sürat teknesi ile ayrıldığı ve suikast timinin MOBESE kameralarına yakalandığı ifade edilmişti.





