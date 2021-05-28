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Son Dakika: Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi! İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı

28.05.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. Tanker, kıyıya 300 metre kala durdurulurken, İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Son Dakika: Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi! İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı.

Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. RAVA isimli tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu. Tankere, kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi. Olay nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurtarma 11 Römorkörümüz refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yenikoy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere, halat verilerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi." ifadeleri kullanıldı. (DHA/AA)

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