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  4. Son Dakika: Hamile hemşireye saldırmışlardı! Tepki çeken olayda iki tutuklama

Son Dakika: Hamile hemşireye saldırmışlardı! Tepki çeken olayda iki tutuklama

18.01.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye saldırıyla ilgili adliyeye sevkedilen Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır" dedi.

Son Dakika: Hamile hemşireye saldırmışlardı! Tepki çeken olayda iki tutuklama

Son dakika haberine göre Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde hamile hemşireye saldıran Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu. 4 saldırgan ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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HEMŞİREYE DARP OLAYINDA YENİDEN 2 GÖZALTI KARARI

Ancak saldırganlardan 2 hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeniden gözaltı kararı verildi. Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürülen şüpheliler Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklandı.

BAKAN KOCA: KAMU VİCDANI ADINA MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşiremizi darbeden 4 kişiden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir. Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
lütfen bu cezaları artıralım adam bunları yaparken on kere düşünmeli korkmalı bu hayvanlara gelince allah belalarını versin alçak desem alçak üzülecek
Sosyal medyaya yansımayan tüm suçlular aramızda cirit atıyor.

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