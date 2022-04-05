HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? İllere göre dağılım netleşti, Resmi Gazete'de yayımlandı

SON DAKİKA | Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? İllere göre dağılım netleşti, Resmi Gazete'de yayımlandı

05.04.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İllerin milletvekili sayıları belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararına göre 600 milletvekilinin illere göre dağılımı netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Ankara ve İstanbul 3; İzmir ve Bursa ise 2 seçim bölgesine ayrıldı.

SON DAKİKA | Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? İllere göre dağılım netleşti, Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Milletvekillerinin illere göre dağılımını içeren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı netleşirken, kararda, seçimde hangi ilden kaç milletvekili çıkarılacağı ve illerin kaç seçim bölgesinden oluşacağı aktarıldı.

ANKARA VE İSTANBUL'DA MİLLETVEKİLİ SAYISI

Dağılımın ve oluşturulan seçim bölgelerinin, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan güncel nüfus verilerine göre yapıldığı belirtildi. Yayımlanan 124 numaralı YKS kararında, 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı aktarıldı.

Diğer illerin ise 18'den az milletvekili çıkardığı için tek bölge halinde seçime gireceği ifade edildi.

DF

İZMİR VE BURSA'DA 2 BÖLGE

Buna göre; Ankara 3 seçim bölgesinden toplam 36, İstanbul 3 seçim bölgesinden toplam 98, İzmir 2 seçim bölgesinden toplam 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkararak TBMM'ye gönderecek.

1

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz iftarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz iftar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus mesajı: Halkın iradesine darbedirCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus mesajı: Halkın iradesine darbedir
Ağıralioğlu'ndan Akşener'e sahur vakti mesaj! Ağıralioğlu'ndan Akşener'e sahur vakti mesaj!

En Çok Okunan Haberler

Survivor setinde kalp krizi geçirdi! Acun Ilıcalı'nın acı kaybı

Survivor setinde kalp krizi geçirdi! Acun Ilıcalı'nın acı kaybı

Çok konuşulacak iddia: Gizli seferberlik ilan edildi! 60 bin kişi...

Çok konuşulacak iddia: Gizli seferberlik ilan edildi! 60 bin kişi...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

Meral Akşener yanıtladı! İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

Meral Akşener yanıtladı! İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

Tiksindiren itiraf! "Kocamın çayına idrar koyuyorum" dedi ve ekledi...

Tiksindiren itiraf! "Kocamın çayına idrar koyuyorum" dedi ve ekledi...

Ülkelerinin iflas ettiğini canlı yayında öğrendiler! Hemen ardından açıklama geldi

Ülkelerinin iflas ettiğini canlı yayında öğrendiler! Hemen ardından açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Suikast iddiaları gündeme geldi! Yöntemi herkesi şaşırttı

Suikast iddiaları gündeme geldi! Yöntemi herkesi şaşırttı

Tam 19 yıl sonra kestirdi! Görenler tanıyamadı

Tam 19 yıl sonra kestirdi! Görenler tanıyamadı

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Dansçı silah kuşandı! Pozu sosyal medyada olay yarattı

Dansçı silah kuşandı! Pozu sosyal medyada olay yarattı

Kızlarının özgüveni için 16 yaşından bu yana 2.400 £ ödediler

Kızlarının özgüveni için 16 yaşından bu yana 2.400 £ ödediler

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.