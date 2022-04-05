SON DAKİKA | Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? İllere göre dağılım netleşti, Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Milletvekillerinin illere göre dağılımını içeren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı netleşirken, kararda, seçimde hangi ilden kaç milletvekili çıkarılacağı ve illerin kaç seçim bölgesinden oluşacağı aktarıldı.

ANKARA VE İSTANBUL'DA MİLLETVEKİLİ SAYISI

Dağılımın ve oluşturulan seçim bölgelerinin, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan güncel nüfus verilerine göre yapıldığı belirtildi. Yayımlanan 124 numaralı YKS kararında, 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı aktarıldı.

Diğer illerin ise 18'den az milletvekili çıkardığı için tek bölge halinde seçime gireceği ifade edildi.

İZMİR VE BURSA'DA 2 BÖLGE

Buna göre; Ankara 3 seçim bölgesinden toplam 36, İstanbul 3 seçim bölgesinden toplam 98, İzmir 2 seçim bölgesinden toplam 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkararak TBMM'ye gönderecek.

(DHA)

